В Одессе правоохранители проводят обыски в ОГА
В Одессе правоохранители сегодня проводят обыски в административном здании областной государственной администрации.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, обыски касаются деятельности одного из советников главы ОГА Тимура Нишнаинидзе.
По данным источника, следственные действия проводят правоохранители, прибывшие из Киева, - представители СБУ и Генпрокуратуры.
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"Следственные действия не имеют отношения к работе в ОГА. Это связано с бизнесом человека, обыски проводятся также в других помещениях, находящихся за пределами областной администрации... Речь якобы о незаконном возмещении НДС сотрудникам Генконсульства Грузии еще несколько лет назад, когда там работал Нишнианидзе", - сказал источник.
Справка УНИАН. Тимур Нишнаинидзе - бывший генконсул Грузии в Украине, стал внештатным советником председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в июле 2015 года.