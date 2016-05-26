В Одессе правоохранители проводят обыски в ОГА

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, обыски касаются деятельности одного из советников главы ОГА Тимура Нишнаинидзе.

По данным источника, следственные действия проводят правоохранители, прибывшие из Киева, - представители СБУ и Генпрокуратуры.

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"Следственные действия не имеют отношения к работе в ОГА. Это связано с бизнесом человека, обыски проводятся также в других помещениях, находящихся за пределами областной администрации... Речь якобы о незаконном возмещении НДС сотрудникам Генконсульства Грузии еще несколько лет назад, когда там работал Нишнианидзе", - сказал источник.

Справка УНИАН. Тимур Нишнаинидзе - бывший генконсул Грузии в Украине, стал внештатным советником председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в июле 2015 года.