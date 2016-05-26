Через некоторое время всю надпись "Дніпропетровськ" продадут на аукционе, сообщил местному сайту "Днепр вечерний" заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко.

При этом дата и время аукциона пока неизвестны.

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"Я думаю, что правильно будет продать всю надпись целиком. Вряд ли кто-то захочет купить "петровськ". Куда лучше полностью - "Днепропетровск". Но это уже после того, как официально внесутся изменения в топографические названия. Тогда мы планируем провести конкурс на лучший дизайн и изготовление стелы. И тогда уже демонтируем и продадим все буквы", - рассказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, срезать буквы со стелы коммунальщики начали 23 мая. При этом тогда местные жители вызвали 3 патруля, когда заметили "деятельность" вблизи стелы.

Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр 19 мая в рамках декоммунизации.