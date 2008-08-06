73-летний водитель "Таврии" потерял управление и погиб с женой

В Луганске вследствие столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще двое травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Луганской области, ДТП произошло сегодня утром.

73-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Ford Sіerra", за рулем которого был 35-летний водитель.

Вследствие ДТП водитель и пассажир (66-летняя жена водителя) "Таврия" погибли на месте происшествия, еще один пассажир этого авто (40-летняя женщина) с телесными повреждениями доставлена в больницу. Водитель автомобиля "Ford Sіerra" также госпитализирован.

По факту ДТП проводится расследование.