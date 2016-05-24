Во Львове появится парк духовной культуры

Во Львове начали строить первый в Украине парк духовной культуры. Сейчас здесь завершают обустройство плиткой центральной дорожки – от ул. Лесной до ул. Хоткевича. Также возле ул. Хоткевича будут обустроены ступени. Следующий этап – сделать вдоль дорожки освещение и установить скамейки, однако на это необходимо еще 2,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Планируется, что Крестный ход будет восточно-христианского обряда, с тактильным покрытием, то есть будет приспособлен для людей с особыми потребностями. На крупнейших узлах в парковой зоне будут размещены мобильные кофейни. На площади более 40 га будыт установлены минимум 4 общественных туалета. Также будет прокат снаряжения: велосипедов, лыж, роликов. В парк будет как минимум 8 входов, а пешеходный бульвар, который будет проходить мимо церкви, будет вести к парку. Главный вход будет расположен со стороны проспекта Красной Калины. На будущее запланировали обустройство фонтанчиков, большой детской зоны с аттракционами, учебной и спортивной зонами.

«Помню, как много лет назад была попытка основать сквер Иоанна Павла II. Не все попытки были удачными. Приехал Блаженнейший кардинал Любомир Гузар, благословил, посадили деревья и из этого появился сквер возле церкви. Мы на этом не остановились. Сегодня у нас амбициозная цель – построить большой парк имени Иоанна Павла II. Этот парк будет иметь 48 га на первом этапе. В этом году мы покроем плиткой дорожки, также здесь будут велодорожки, будет достаточно качественная инфраструктура – скамейки, освещение. У меня есть такая идея, чтобы жители Сихова, и вообще Львова, вовлекались, например, и могли иметь возможность здесь свои именные лавочки. Я готов выступить инициатором – наша семья готова купить одну лавочку и подарить ее этому парку», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщает руководитель Сиховской РА Ирина Маруняк, работы по обустройству парка стартовали в марте. Это – только первая очередь разработанного в прошлом году проекта, реализация которого предполагает использование около 5,6 млн грн. На выполнение этих работ заказчик ЛКП «Зеленый Львов» этого года получил 1,650 млн грн, а в прошлом году – 1,176 млн грн. По актам выполненных работ использованы уже 1,730 млн грн.

«В этом году необходимо проложить еще 1 перпендикулярную к центральной дорожку и построить радиальные дорожки под Крестный ход», – говорит Ирина Маруняк.

Напомним, проект по созданию парка духовной культуры им. Св. Папы Римского Иоанна Павла II предусматривает комплекс мероприятий: строительство за Церковью Катехизической школы; строительство за Катехизической школой Бульвара им. св. Папы Римского Ивана Павла ІІ (ширина – 10 м); облагораживание лесопарковой полосы с обустройством Крестного хода.