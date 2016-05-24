В "Квартале 95" российскую проверку по Зеленскому сравнили с фейком о "распятом мальчике"

Сообщение о проверке в отношении популярного украинского актера и продюсера Владимира Зеленского является очередной пропагандистской атакой против Украины. Об этом говорится в официальном комментарии студии "Квартал 95".

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Речь идет о сообщении российского издания "РИА Новости". В нем было указано, что следком РФ проводит "комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", в том числе проверку данных об участии Владимира Зеленского в финансировании АТО. Также следователи намерены изучить, содержат ли его высказывания "призывы к развязыванию войны на Донбассе". Запрос о проверке в отношении Зеленского в начале марта подали депутаты Госдумы РФ Михаил Дегтярев и Александр Курдюмов. Они заподозрили Зеленского в призывах к "развязыванию агрессивной войны" на выступлениях перед украинскими военными в районе Мариуполя и Краматорска в 2014.

"Уже в который раз в российских СМИ муссируется эта нелепая тема. Абсурдность данных "запросов" и "следственных мероприятий" обусловлена еще и тем, что с момента событий, указанных в данной новости, в частности факта финансовой помощи украинской армии и выступлений на территории АТО, прошло уже более полутора лет. Данный факт наталкивает на мысли о том, что поводы для антиукраинской пропаганды исчерпались, и повторно поднимаются "заезженные" темы, с фигурированием громких известных имен, дабы в который раз привлечь интерес к антиукраинской теме", - говорится в сообщении пресс-службы студии.

Отмечается, что ранее объектом аналогичной спланированной кем-то черной PR-кампании была Герой Украины, Народная артистка УССР Ада Роговцева.

"До этого в российских СМИ активно обсуждался ряд резонансных и громких, и чаще всего, фейковых тем, из разряда "распятого в Славянске мальчика". Все это, как все мы знаем, – абсурдные информационные поводы, целью которых является отвлечение внимания российской общественности от реальных и актуальных проблем в стране. Расцениваем это как очередную попытку информационной черной PR-кампании не только и не столько по отношению к Владимиру Зеленскому персонально и студии "Квартал 95", но в адрес Украины и миллионов украинских телевизионных и кинозрителей", - подытожили в "Квартале 95".