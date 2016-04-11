В сети высмеяли очередной "перл" роспропаганды о Навальном - агенте ЦРУ (видео)

В воскресенье Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" анонсировал "сенсационное" расследование: якобы ЦРУ 10 лет назад завербовала Алексея Навального через Билла Браудера — основателя фонда Hermitage Capital, чтобы развалить конституционный строй России. Более того, в сюжете Навальный обвиняется в убийстве Магнитского.

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Российский оппозиционер якобы носил псевдоним "агент Фридом" и общался со своим куратором - "агентом Соломоном" через Скайп.

При этом в "документах спецслужб" нашли множество ошибок - как грамматических, так логических. В них перепутаны даты, письмо подписаны ведомствами, которые были расформированы за несколько лет до написания. Кроме того, похоже, что авторы этих "документов" оказались плохими знатоками английского, а перевод производился через Google Translator.

Также, что еще более удивительно, у редакции в распоряжении каким-то волшебным образом оказалась запись разговора якобы Алексея Навального и Ильи Пономарева в скайпе. При том, что запись воспроизводилась в ужасном "шипящем" качестве, голоса людей были совсем не похожи на голоса Пономарева и Навального. Кстати, о методе получения записи у компания Skype, которая принадлежит Microsoft, также умалчивается.

Реакция на сюжет оказалась не совсем такой, на которую, очевидно, рассчитывали его авторы - банальный и к тому же "халтурно" сделанный фейк высмеяли.

Сам Навальный в своем блоге назвал сюжет "шедевром".

"Это новые вершины, друзья мои. Гарантирую вам огромнейшее удовольствие от просмотра свежего шедевра Дмитрий Киселева. (...) Во всей этой ситуации я ужасно рад двум вещам. Первое — кремлевскому ворью настолько нечего мне предьявить, что в дело пошли «доказательные снимки телеэкрана». Второе — агентурную кличку мне придумали красивую — агент Freedom", - написал Навальный в своем блоге.

Навальный - агент МИ-6. И МИ - 7. И - МИ 8 и 9.Я лично вербовал. В МИ - 118. Он, кстати, был против. Опубликовано Sotnik Alexander 10 апреля 2016 г.

После сюжета о Навальном в Вестях Недели без судебных решений не обойтись.

Или дело против Навального или против программы.

Уже не шуточки. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 11, 2016

По РТР сегодня было "Киселев шоу": "Операция "Дрожь": тайная переписка агента Навального". Следующий шаг: Навальный по з... Опубликовано Игорем Эйдманом 10 апреля 2016 г.

парни откровенно халтурят и годятся только на кражу спецбюджетов. И кто эти кондовые диалоги писал - Кургинян? Поручите ... Опубликовано Gleb Pavlovsky 10 апреля 2016 г.

Наделил @navalny способностью путешествовать во времени, чтобы хоть кто-то смог вернуться в 2007 год и все исправить pic.twitter.com/WstNl7KThR — Барак Обама (@ThanksAbama) April 10, 2016

СРОЧНО! СК получены доказательства причастности гр. @navalny Алексея Анатольевича 1976 г.р. к покушению на Кеннеди pic.twitter.com/PPyQt1WBFU — Россиюшка Тудей (@RuToday) August 29, 2014

Стало известно, что в Договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанном в 1939, стояли подписи Риббентропа и Навального — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 10, 2016

МІ-6 еще в 2010 году проплатила Навальному подрыв Крымского моста и поджег фабрики виолончелей в Перми. Всё, вражины, наперёд просчитывают! — Андрей Шумило (@andykrim65) April 10, 2016

Хахаха. Агенты МИ-6 пишут языком статей УК РФ - "финансировать, чтобы подорвать текущий конституционный строй РФ" pic.twitter.com/JjL12vLGv0 — Pyotr Verzilov (@gruppa_voina) April 10, 2016

В нашем распоряжении оказалось свежее секретное письмо Билла Браудера к Алексею Навальному! pic.twitter.com/5njvOiwx40 — Ехидные новости (@FakeMORF) April 10, 2016