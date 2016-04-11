В сети высмеяли очередной "перл" роспропаганды о Навальном - агенте ЦРУ (видео)

13:55, 11 апреля 2016
Курьёзы
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Вчерашний фейк российской пропаганды об Алексее Навальном - агенте ЦРУ и британских спецслужб - не внушил доверия даже российскому интернет-сообществу и стал объектом насмешек.

В воскресенье Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" анонсировал "сенсационное" расследование: якобы ЦРУ 10 лет назад завербовала Алексея Навального через Билла Браудера — основателя фонда Hermitage Capital, чтобы развалить конституционный строй России. Более того, в сюжете Навальный обвиняется в убийстве Магнитского. 

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Российский оппозиционер якобы носил псевдоним "агент Фридом" и общался со своим куратором - "агентом Соломоном" через Скайп.

При этом в "документах спецслужб" нашли множество ошибок - как грамматических, так логических. В них перепутаны даты, письмо подписаны ведомствами, которые были расформированы за несколько лет до написания. Кроме того, похоже, что авторы этих "документов" оказались плохими знатоками английского, а перевод производился через Google Translator.

Также, что еще более удивительно, у редакции в распоряжении каким-то волшебным образом оказалась запись разговора якобы Алексея Навального и Ильи Пономарева в скайпе. При том, что запись воспроизводилась в ужасном "шипящем" качестве, голоса людей были совсем не похожи на голоса Пономарева и Навального. Кстати, о методе получения записи  у компания Skype, которая  принадлежит Microsoft, также умалчивается.

Реакция на сюжет оказалась не совсем такой, на которую, очевидно, рассчитывали его авторы - банальный и к тому же "халтурно" сделанный фейк высмеяли.

Сам Навальный в своем блоге назвал сюжет "шедевром".

"Это новые вершины, друзья мои. Гарантирую вам огромнейшее удовольствие от просмотра свежего шедевра Дмитрий Киселева. (...)  Во всей этой ситуации я ужасно рад двум вещам. Первое — кремлевскому ворью настолько нечего мне предьявить, что в дело пошли «доказательные снимки телеэкрана». Второе — агентурную кличку мне придумали красивую — агент Freedom", - написал Навальный в своем блоге.

Навальный - агент МИ-6. И МИ - 7. И - МИ 8 и 9.Я лично вербовал. В МИ - 118. Он, кстати, был против.

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