Сегодня в Днепре частично отключат воду
07:27, 23 мая 2016Общество
71 0
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе в районе дома № 2А, расположенном на Запорожском шоссе Днепра, сегодня с 9.00 до 20.00 часов будет прекращено водоснабжение потребителей.
В Днепре частично отключат воду / Фото УНИАН
Как сообщает местный сайт 056.ua, на время выполнения работ рекомендуется создать необходимый запас питьевой воды.
Читайте такжеНа Днепропетровщине в рамках декоммунизации переименовали 530 топонимов
Отмечается, что водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- Запорожское шоссе, 2А, 4, 6, 12 (Частная средняя общеобразовательная школа № 5), 16;
- бульвар Звездный, 1, 1Д (ОСМД)
- бульвар Звездный, 1А (ТРЦ «Дафи»), 1Б (Автомойка)
- бульвар Звездный, 3 (Магазин АТБ)
- Запорожский 1-й тупик, 5.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter