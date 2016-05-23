Сегодня в Днепре частично отключат воду

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе в районе дома № 2А, расположенном на Запорожском шоссе Днепра, сегодня с 9.00 до 20.00 часов будет прекращено водоснабжение потребителей.

Как сообщает местный сайт 056.ua, на время выполнения работ рекомендуется создать необходимый запас питьевой воды. Читайте такжеНа Днепропетровщине в рамках декоммунизации переименовали 530 топонимов Отмечается, что водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: - Запорожское шоссе, 2А, 4, 6, 12 (Частная средняя общеобразовательная школа № 5), 16; - бульвар Звездный, 1, 1Д (ОСМД) - бульвар Звездный, 1А (ТРЦ «Дафи»), 1Б (Автомойка) - бульвар Звездный, 3 (Магазин АТБ) - Запорожский 1-й тупик, 5.

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