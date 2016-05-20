В Днепропетровске отключат газ по ряду адресов для проведения работ
На 23-26 мая запланировано отключение от газа ряда адресов, это связано с плановым техническим обслуживанием систем.
Восстановление газоснабжения «Днепрогаз» осуществит при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщает gorod.dp.ua.
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Отмечается, что также обязательным условием возобновления газоснабжения является присутствие пользователей газа в каждой квартире. «Днепрогаз» обращается к потребителям природного газа с просьбой обеспечить доступ работников газового хозяйства к газовому оборудованию в своих квартирах и домах.
Дополнительно с каждым потребителем будет проведен инструктаж по правилам безопасного пользования газом в быту.
Согласно сообщению, в графике отключения возможны изменения.