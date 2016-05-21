В Николаеве торжественно отпраздновали День Европы

Парад европейских стран был сформирован из студенческих команд николаевских вузов. В шествии приняли участие все 28 стран Евросоюза, сообщают НикВести. Шествие впечатлило разнообразием: здесь можно было встретить французских мимов, португальских футболистов, мальтийских рыцарей на лошадях, греческих муз, британских снобов и рыжебородых ирландцев и других.

Читайте такжеКиевляне празднуют День Европы на Михайловской площадиПо прибытию торжественной колонны на площадь Соборную началась торжественная церемония открытия Дня Европы в Николаеве. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал николаевцев каждый день приучаться к европейскому стилю жизни. "Европа – это другой стиль жизни, цивилизованный стиль жизни. Мы территориально уже в Европе, но ментально еще нет. Давайте, каждый день готовиться быть европейцами внутри себя", - сказал Александр Сенкевич.

После официальной части зазвучал гимн Евросоюза – отрывок из произведения Бетховена ода "К радости".