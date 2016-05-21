В Польше создадут Профсоюз украинских работников

Как передает Польское радио, директор международного отдела Общепольского союза профсоюзов Петр Островский отметил, что создание новой организации –это совместная инициатива украинцев, которые жалуются на различные формы дискриминации при трудоустройстве в Польше, и Общепольского союза профсоюзов, который стремится помочь им бороться за свои права.

Читайте такжеВ Польше растет количество иностранцев, въезжающих с территории Украины - СМИ“Украинцы, которые чаще всего работают нелегально, не только не охвачены минимальными нормами права труда и социального обеспечения, но их просто эксплуатируют и обманывают. Они не знают своих прав и не знают, к кому обратиться за помощью”, - подчеркнул директор.

Он добавил, что иногда украинцы даже становятся жертвами торговли людьми.

Организаторы рассчитывают, что новый профсоюз будет способствовать обеспечению украинским работникам условий, предусмотренных Международной организацией труда, и предоставит гарантию обеспечения украинцам минимальных стандартов труда, принятых в Польше.

25 марта руководитель Общепольского союза профсоюзов Ян Гуз, председатель всеукраинского общества «Украина-Польша», профессор, доктор экономических наук Юрий Карягин подписали в Киеве протокол о сотрудничестве. Таким образом обе структуры взяли на себя обязательства улучшить условия труда и добиваться повышения зарплат гражданам Украины в Польше.

Как сообщал УНИАН, в Польше работает около 1 млн украинцев.