В Минкульте рассчитывают потратить на Евровидение-2017 более 14 миллионов евро



По словам Нищука, столько на проведение Евровидения-2016 потратила Швеция. Таким образом, такую сумму планируют потратить и на музыкальный конкурс в Украине в 2017 году. Об этом Нищук сказал в эфире "Право на владу", передает ТСН.ua.

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Нищук отметил, что в Кабинете министров рассчитывают на спонсорские средства.

"В основном, это абсолютно спонсорские средства различных медиакомпаний, спонсоров. Так происходит практически всегда", - сказал министра.

При этом он подчеркнул, что проведение Евровидения-2017 - это не только расходы для города, который будет принимать конкурс, но и привлекательность своего региона и заработок.

"В дни, когда проходило Евровидение-2016, у меня была рабочая поездка по приглашению шведского коллеги министра культуры, поэтому я был свидетелем большой победы Джамалы. Я перед этим общался с медиабоссами, которые организовывали это невероятное высокотехнологическое шоу. Они говорили о том, что это на самом деле является большим заработком. Опасения людей и министра финансов Украины Александра Данилюка, который переживает за наполнение и расходы, является естественным", - добавил Нищук.

Министр также заявил, что получал телефонные звонки от городского головы Киева Виталия Кличко и властей Херсона.

"Я слышал о готовности Одессы, Львова и Днепра. Мне звонили из Херсона. Это понимание того, что мы все можем делать", - констатировал министр.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.