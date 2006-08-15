В Киеве совершено нападение на охранника Посольства Узбекистана

Сегодня утром в 5.40 в дежурную часть милиции поступило сообщение о нападении на охранника бригады по охране дипломатических и консульских представительств, который нес дежурство возле Посольства Узбекистана.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД Украины в Киеве, нападение произошло возле посольства, которое расположено на ул. Владимирской, 16.

По данным пресс-службы Внутренних войск МВД Украины, неизвестные с целью завладения оружием охранника напали на него, вследствие чего прапорщик (1971 г. р.), у которого, кстати, сегодня день рождения, получил ножевые ранения шеи и руки. Впрочем, несмотря на это, он смог доложить об инциденте своим старшим и усилить таким образом охрану посольства. Кроме того, он вызвал наряд милиции и скорую помощь для себя.

Как отметили в пресс-службе ВВ, охранник прооперирован в одной из больниц города. Состояние его здоровья у врачей не вызывает опасения.

Кроме того, руководством ВВ МВД Украины уже издан приказ о его награждении.

Сейчас он дает показания следственной группе по делу о нападении.