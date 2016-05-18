Савченко не намерена писать заявление о помиловании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам ее сестра Вера Савченко. По ее словам, можно предполагать, что "политическое решение есть, иначе бы не было этих вбросов информационных в российских СМИ". "Но процесс движется медленно", - добавила Вера Савченко.

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При этом она отметила, что их мать "уже сегодня собралась ехать за Надей, но я ей объясняю, что этого быть не может". "И очень трудно смотреть на маму, которой 78 лет и которая очень разочарована, потому что ей сказали чиновники. Но я объясняю, что не всегда слова с делом совпадают", - сказала Вера Савченко и добавила, что для того, чтобы процесс не сорвался, "мы будем пушистыми, белыми и терпеливыми".

Также Вера Савченко отметила, что ей известно от адвокатов, что "сейчас Сенцову, Литвинову и Солошенко предлагают написать заявления о помиловании - это попытка их сломать, мол, просите Путина, и он вас помилует". При этом она подчеркнула, что Надежда Савченко не будет писать заявления о помиловании.

Говоря о состоянии Надежды, ее сестра отметила, что она вышла из критического состояния голодовки, но "проблемы с почками, отеком ног остались". "Но Надя на здоровье не любит жаловаться, поэтому она постоянно носит ортопедические чулки, чтобы не отекали ноги", - отметила Вера.

По ее словам, сестра пишет заметки, не исключено, что для будущей книги, но "она об этом со мной не говорила". Она также добавила, что сестре психологически трудно и потому, что в камере установлены много видеокамер и датчики движения.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Петр Порошенко 24 апреля заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию. Ее адвокат Николай Полозов выразил надежду, что процедура передачи Савченко будет осуществляться в ускоренном режиме.

"Российские власти приняли принципиальное решение в отношении Савченко - они ее выдают, и сейчас идет процедура в соответствии с Конвенцией о передаче с 1983 года. В этой конвенции есть одна проблема - в ней не указаны сроки выполнения необходимых юридических действий", - сказал адвокат.

Сегодня, 18 мая, министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.

"Документы поступили в Минюст из ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Там все идет своим чередом", - сказал Коновалов.