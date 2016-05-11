Адвокатов пустили к Надежде Савченко в российское СИЗО в день ее 35-летия
Адвокат Николай Полозов заявляет, что защитники посетили в российском СИЗО народного депутата Надежду Савченко, которой 11 мая исполнилось 35 лет.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Увиделись в СИЗО с Надеждой. Передали поздравления от всех. Надя очень благодарна. Но лучший подарок - ее свобода», - говорится в сообщении.
Также об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.
При этом адвокаты не уточнили, позволили ли матери украинки Марии Савченко увидеться с дочерью в СИЗО.
Надежду Савченко с днем рождения поздравил президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".
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24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.
29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.
Савченко родилась 11 мая 1981 года.