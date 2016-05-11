Адвокатов пустили к Надежде Савченко в российское СИЗО в день ее 35-летия

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Увиделись в СИЗО с Надеждой. Передали поздравления от всех. Надя очень благодарна. Но лучший подарок - ее свобода», - говорится в сообщении.

Также об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.

При этом адвокаты не уточнили, позволили ли матери украинки Марии Савченко увидеться с дочерью в СИЗО.

Надежду Савченко с днем рождения поздравил президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы". Читайте также"Подарок от российской власти": Матери Савченко не позволили увидеться с дочерью в день рождения

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Савченко родилась 11 мая 1981 года.