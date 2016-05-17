Фейгин отправился в Ростов к Савченко: "Расскажу о победе Джамалы"

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прилетел я в Ростов-на-Дону. Еду в тюрьму к Надежде Савченко. Расскажу про Джамалу", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы". Читайте также"Бессребреники не нужны": адвокат рассказал, как организация Ходорковского предлагала Савченко 100 тысяч рублей

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Напомним, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", рассказыващей о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.