Хакеры "слили" номера телефонов депутатов Госдумы

Так, они открыли перед общественностью один из имеющихся телефонных справочников депутатов Госдумы РФ, говорится на сайте "Киберхунта".

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"Приглашаем пранкеров и просто креативных соотечественников убедиться в его актуальности и пообщаться с людьми, принесшими зло на украинский Донбасс", - говорится в сообщении.