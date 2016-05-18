Хакеры "слили" номера телефонов депутатов Госдумы
15:12, 18 мая 2016Общество
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Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов депутатов Госдумы Российской Федерации.
REUTERS
Так, они открыли перед общественностью один из имеющихся телефонных справочников депутатов Госдумы РФ, говорится на сайте "Киберхунта".
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"Приглашаем пранкеров и просто креативных соотечественников убедиться в его актуальности и пообщаться с людьми, принесшими зло на украинский Донбасс", - говорится в сообщении.
cyberhunta.com
Ранее украинский хакер Вадим Ермолович признал себя виновным в причастности к группе, которая похищала на мировых рынках бизнес-информацию и получила около 100 миллионов долларов незаконной прибыли.
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