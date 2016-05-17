Украинский хакер признал себя виновным в краже бизнес-информации на мировых рынках

28-летний киевлянин 16 мая подтвердил предыдущее сообщение трех финансовых трейдеров о взломе тысяч корпоративных пресс-релизов до их обнародования и использования полученной информации для незаконного обогащения, сообщает Радио Свобода.

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Прокуратура США обвиняет трех хакеров и семерых трейдеров, многие из которых связаны с Россией, в краже в период с февраля 2010 до августа 2015 года неопубликованных данных агентств Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Вадиму Єромоловичу, который признал себя виновным в мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие обвиняемые хакеры – украинцы Александр Еременко и Иван Турчинов, их местонахождение сейчас неизвестно.