В Запорожье поставят мусорные контейнеры стоимостью 450 тыс. евро

В Запорожье до конца года установят контейнеры для мусора стоимостью 450 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии со ссылкой на директора коммунального предприятия «Коммунсантрасэкология» Андрея КОЗАКА, «до конца лета в городе будут установлены 3 тысячи новых контейнеров, полученных из Германии. Каждый новый контейнер стоит порядка 150 евро».

По данным пресс-службы, новые контейнеры Запорожью предоставляет немецкая компания «Ремондис» - соучредитель совместного украинско-германского предприятия «Ремондис-Запорожье», созданного в этом году и призванного обеспечивать сбор и сортировку мусора на территории Запорожья.

Учредителями данного совместного предприятия с украинской стороны являются запорожское КП «Коммунсантрансэкология» и запорожское ООО «Ольф».

3 000 контейнеров (1500 единиц – под остаточный мусор, 750 – под пластик и ещё 750 – под стекло) и 25,5 млн. грн., по данным запорожской мэрии, - взнос немецкого партнера в уставной фонд, организованного в Запорожье СП.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье создано первое в Украине СП по переработке мусора с иностранными инвестициями - СП «Ремондис-Запорожье». Согласно подписанного Устава ООО «Ремондис Запорожье» от 18.04.2008 года, участники совместного предприятия имеют следующее долевое участие: фирма «Ремондис» – 51%, (28 274 944,77 грн.), ЗКАТП-082801 «Коммунсантрансэкология» - 44%, (24 394 070,00 грн.), ООО «Ольф ЛТД» - 5% (2 772 053,41 грн.). Общая сумма вклада в уставной капитал – 55 441 068,18 грн.