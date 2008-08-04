Тернопольская мэрия призывает не рыть рвы и ямы

Тернопольская мэрия призвала жителей города и предпринимателей на протяжении августа не перекапывать тротуары, дороги и прилегающие к домам территории.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя пресс-службы городского совета Олега УДИЧА, это сделано для того, чтобы в День независимости и День Тернополя (28 августа) город имел красивый вид.

“Уже были случаи, когда люди прокладывали коммуникации, проводили определенные земляные работы и доходило до того, что из-за неблагоприятных погодных условий не успевали это все завершить и на время празднования улицы выглядели не "слишком эстетично". Чтобы теперь с этими работами не откладывали до последнего, мы решили, что за лучше, если в августе таких работ не будут проводить”, - объяснил О.УДИЧ.

Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города, если кто-то из предпринимателей или физических лиц не прислушается к просьбе мэрии, то будет оштрафован. Для строительных организаций в случае невыполнения требования управление пообещало рассмотреть вопрос о запрещении последующего проведения строительных работ.

Кстати, строителей на протяжении августа просят не только завершить земляные и обновительные работы, но и обеспечить возобновление покрытия заездов и ямочный ремонт прилегающих к домам территорий, не допускать вынесения грязи на проезджую часть.