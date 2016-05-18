Не только автомат Томпсона: Аваков выдал Яценюку пулемет "Максим" (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Бигус, показав соответствующий документ.

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"Ну ладно, Яценюку выдали наградной автомат Томпсона. Это известно. Но если верить этому документу (а причин не верить я не нашел), то у него есть еще и наградной пулемет. "Максим". С разрешением на ношение бгггг, выданный Аваковым", - говорится в его сообщении.