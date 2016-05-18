Не только автомат Томпсона: Аваков выдал Яценюку пулемет "Максим" (документ)
12:19, 18 мая 2016Общество
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Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Арсения Яценюка пулеметом "Максим" во время пребывания последнего на посту премьер-министра.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Бигус, показав соответствующий документ.
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"Ну ладно, Яценюку выдали наградной автомат Томпсона. Это известно. Но если верить этому документу (а причин не верить я не нашел), то у него есть еще и наградной пулемет. "Максим". С разрешением на ношение бгггг, выданный Аваковым", - говорится в его сообщении.
facebook.com/monti.czardas
Напомним, в конце февраля министр обороны Степан Полторак наградил оружием главу правительства Арсения Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких народных депутатов.
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