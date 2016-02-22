Министр обороны наградил Яценюка гангстерским пулеметом

Соответствующие выдержки из приказа Минобороны в Facebook опубликовала на своей странице в Facebook журналист Кристина Малазония.

"В списке Полторака случайных людей нет: судьи, прокуроры, коммерческие директора и народные депутаты", - отмечается в сообщении.

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В частности, в мае 2015 года Полторак наградил оружием "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укреплении нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и проявленные высокий профессионализм, честь и доблесть" премьер-министра Арсения Яценюка.

Ему достались 11,43 мм пистолет – пулемет Томпсон образца 1928 года и 203 патрона.

Министр юстиции Павел Петренко и глава МВД Арсен Аваков получили в качестве наградного оружия Кольты М1911, и 84 и 140 патронов соответственно.

Секретарь СНБО Александр Турчинов получил пистолет Маузер К 7,63 мм и 96 и 105 патронов.

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Народный депутат, соратник президента Игорь Кононенко получил от министра обороны 9 мм ФОРТ 21.02 и 15 патронов.

"Среди всего перечня «избранных» белой вороной выглядит учитель физкультуры Куруч Александр Федорович. Последний, оказался одноклассником Степана Полторака. Министр подарил другу детства GLOCK 17 и 200 патронов", - говорится в сообщении.

СПИСОК ПОЛТОРАКАНагородна зброя – слабкість високопосадовців, яку вони не афішують. Минулий рік виявився щедрим на под... Posted by Кристина Малазония on Monday, February 22, 2016

Справка. Thompson неожиданно дал о себе знать во время знаменитого Сухого закона в США. Получив неофициальное название "Томми-ган", он стал использоваться американскими гангстерами. Автомат превратился из антибандитского в оружие гангстерских войн, став главным их героем и зарекомендовав себя с наилучшей стороны. В частности, «Томми-ганы» использовались во время «Бойни в день Святого Валентина», что прогремела на все Штаты 14 февраля 1929 года в Чикаго.

Для того, чтобы бороться с гангстерами на равных, «Томпсонами» вооружились полицейские, агенты ФБР, а также почтовая служба и Береговая охрана.