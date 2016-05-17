Последний памятник Ленину в Одессе так и не удалось снести: коммунальщики жалуются на клей и местных жителей
17:50, 17 мая 2016Общество
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Во вторник, 17 мая, коммунальным службам Одессы не удалось снести последний в городе памятник Владимиру Ленину в Савицком парке.
Памятник по-прежнему стоит на месте / 1tv.od.ua
Памятник по-прежнему стоит на месте, о работах по демонтажу ничего не напоминает.
По одной версии, рабочие не справились с миссией по вине немецкого клея, которым скрепили бетонные блоки после переезда.
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По другой версии, коммунальщикам не понравилась активность местных жителей и они решили перенести демонтаж на темное время суток.
Добавим, в парк Савицкого монумент был перенесен в 2006 году с Куликова поля.
Фото: 1tv.od.ua
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