Последний памятник Ленину в Одессе так и не удалось снести: коммунальщики жалуются на клей и местных жителей

Об этом сообщает "Думская".

Памятник по-прежнему стоит на месте, о работах по демонтажу ничего не напоминает.

По одной версии, рабочие не справились с миссией по вине немецкого клея, которым скрепили бетонные блоки после переезда.

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По другой версии, коммунальщикам не понравилась активность местных жителей и они решили перенести демонтаж на темное время суток.

Добавим, в парк Савицкого монумент был перенесен в 2006 году с Куликова поля.