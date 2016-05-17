Во Львове во время массовой драки пострадали шесть иностранцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 16 мая около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о массовой драке возле кафе на одной из улиц Львова.

«Во время драки были травмированы шесть человек. По словам очевидцев, участие в драке принимали около двадцати мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, которые также применяли травматическое оружие. До приезда полицейских возле кафе остались только травмированные – остальные участники успели скрыться на автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь», - отмечается в сообщении пресс-службы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители устанавливают причину конфликта, личности участников драки, а также принимают меры для их задержания.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между гражданами двух стран ближнего зарубежья, которые временно проживают во Львове. Драка произошла возле кафе, владельцем которого является гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

У пятерых пострадавших –