В Харькове обстреляли третью маршрутку - источник

В Харькове неизвестные обстреляли третий маршрутный автобус.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, злоумышленник, который передвигается по городу на автомобиле Lexus, по предварительным данным, использует травматическое оружие. Мотивы его поступков неизвестны. В результате третьего обстрела никто не пострадал.

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