В Харькове обстреляли третью маршрутку - источник

19:00, 25 июня 2015
Общество
7480 0
обновлено

В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев обстреляли третью за день маршрутку.

В Харькове обстреляли несколько маршруток / С.Мавричев

В Харькове неизвестные обстреляли третий маршрутный автобус.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, злоумышленник, который передвигается по городу на автомобиле Lexus, по предварительным данным, использует травматическое оружие. Мотивы его поступков неизвестны. В результате третьего обстрела никто не пострадал.

Читайте такжеХарьковские правоохранители сообщают об обстреле еще одной маршрутки (фото)Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный обстрелял из травматического оружия маршрутку на улице Чкалова и проспекте Героев Труда. По предварительным данным, от разбитого стекла двое пассажиров одной из маршруток получили синяки и царапины. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter