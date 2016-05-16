"Убийство" адвоката в Одессе инсценировала полиция

Распространение информации о смерти юриста было частью операции, проведенной сотрудниками центрального аппарата Украины под личным контролем главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, передает РБК-Украина.

Инсценировка "убийства" одесского адвоката и фабрикация "места убийства" были совершены с целью проведения операции по задержанию всех причастных к подготовке преступления.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, сотрудники Службы безопасности Украины задержали киллеров с оружием в руках во время передвижения на транспортном средстве с крымскими номерами. Также задержан посредник. Имя заказчика убийства появится в ближайшее время.

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По предварительным данным, у заказчика есть связи в правоохранительных органах Одесской области. Поэтому одесские правоохранители не принимали участия в проведении операции, и даже не знали о ее существовании.

О покушении на жизнь Погорелого спецслужбы узнали еще в начале марта 2016 года. Тогда же начали разрабатывать план задержания киллера и заказчика.

Напомним, адвокат Погорелый занимался делом, связанным с защитой интересов эстонского инвестора в курортном поселке Затока.