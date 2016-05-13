В Одессе прокуратура добилась отмены уменьшения залога арестованному мэру Затоки с 5 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 13 мая Апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры области и отменил решение суда первой инстанции об изменении размера залога. "Апелляционным судом определен размер залога в 5 млн грн", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что 5 мая Киевским районным судом продлен срок содержания главы пгт Затока под стражей на 6 месяцев. Наряду с этим данным судом была уменьшена сумма залога с 5 млн грн до 300 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН источник в прокуратуре, подозреваемый успел воспользоваться решением Киевского райсуда и, внеся залог, вышел на свободу.

"Он внес 300 тыс. грн и вышел… Сейчас будут исполнять решение суда", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 16 января Киевский районный суд Одессы арестовал с правом внесения залога 5 млн грн поселкового голову Затоки (Белгород-Днестровский район Одесской области) и главного архитектора города Белгород-Днестровский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда).

Чиновники подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 га, после чего передали его в частную собственность. Землю, которая находится в одном из самых перспективных районов у самого побережья Черного моря, разделили между 66 лицами.

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5 мая Киевским районным судом Одессы продлен срок содержания в СИЗО председателю поселкового совета на 6 месяцев. Наряду с этим судом была уменьшена сумма залога с 5 млн грн до 300 тыс. грн.

Прокуратура Одесской области внесла апелляционную жалобу с требованием отменить решение об уменьшении размера залога.