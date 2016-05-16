В посольстве США потрясены победой Джамалы
15:39, 16 мая 2016Общество
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт назвал победу украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы на Евровидении 2016 в Стокгольме "потрясающей и вдохновляющей".
REUTERS
Об этом сообщает "Новое время".
"Я знаю, что для украинских коллег, присутствующих здесь сегодня, все, что я говорю, не имеет никакого значения на фоне потрясающей, вдохновляющей победы Джамалы в Стокгольме в субботу на конкурсе Евровидение", - сказал Пайетт на инвестиционной конференции в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, представительница Украины Джамала победила на "Евровидении-2016" в Швеции с песней "1944". На втором месте оказалась Австралия, на третьем - Россия.
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