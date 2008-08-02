На родине Леси Украинки идут традиционные Дни памяти

На родине Леси Украинки - в городе Новоград-Волынский Житомирской области проходят мероприятия, посвященные памяти великой соотечественницы в связи с 95-й годовщиной со дня ее смерти.

Как сообщили УНИАН в Новоград-Волынской городской администрации, такие дни памяти традиционны и проходят ежегодно в рамках литературно-творческой акции “Лесины источники”.

В канун этой даты в музее Леси Украинки состоялось литературно-музыкальное действо “Зорить твоє серце у наших серцях, як слово твоє невмируще в віках”, в котором приняли участие писатели и поэты – члены областного союза писателей, творческие коллективы Новоград-Волынского, участники городских конкурсов чтецов имени Леси Украинки, а также гости из Грузии.

Сегодня представители городской власти, жители и гости Новоград-Волынского возложили венки и цветы к памятнику величайшей поэтессе. В этот же день в Киеве делегация Новоград-Волынского приняла участие в скорбном собрании, которое состоялось на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище.