Джамала во время "Евровидения" написала новую песню
13:27, 15 мая 2016Общество
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Украинская певица Джамала, которая победила на конкурсе "Евровидение-2016", уже написала новую песню.
REUTERS
Об этом она сообщила на пресс-конференции в Стокгольме, сообщает телеканал "112 Украина".
"В планах работа над новым альбомом. Думаю, он выйдет скоро. Даже сегодня я написала новую песню", - отметила певица.
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Напомним, представительница от Украины Джамала получила первое место в финале "Евровидения-2016", второе место заняла певица Дэми Им от Австралии. Третье место получил российский певец Сергей Лазарев.
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