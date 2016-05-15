Джамала во время "Евровидения" написала новую песню

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Стокгольме, сообщает телеканал "112 Украина".

"В планах работа над новым альбомом. Думаю, он выйдет скоро. Даже сегодня я написала новую песню", - отметила певица.

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Напомним, представительница от Украины Джамала получила первое место в финале "Евровидения-2016", второе место заняла певица Дэми Им от Австралии. Третье место получил российский певец Сергей Лазарев.