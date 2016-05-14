В Стокгольме проходит финал "Евровидения-2016" (событие завершено)

21:45, 14 мая 2016
Общество
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В столице Швеции вечером в субботу проходит финал международного песенного конкурса "Евровидение-2016".

/ Youtube/Eurovision Song Contest

Всего в финале выступят представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала, Швеция как победитель прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки", являющиеся основными его спонсорами.

Представительница Украины Джамала выступит с песней "1944" под №21.

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Ожидается, что после участников конкурса на сцене "Евровидения" выступит также американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк.

Напомним, по оценке букмекеров, наибольшие шансы на победу в этом году имеет представитель России Сергей Лазарев. Джамале при этом они также отдают место в первой 5-ке.

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