В Стокгольме проходит финал "Евровидения-2016" (событие завершено)

Всего в финале выступят представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала, Швеция как победитель прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки", являющиеся основными его спонсорами.

Представительница Украины Джамала выступит с песней "1944" под №21.

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Ожидается, что после участников конкурса на сцене "Евровидения" выступит также американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк.

Напомним, по оценке букмекеров, наибольшие шансы на победу в этом году имеет представитель России Сергей Лазарев. Джамале при этом они также отдают место в первой 5-ке.