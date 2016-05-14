В Киеве в райуправление полиции бросили взрывчатку (фото, видео)

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, в результате инцидента никто не пострадал, повреждены три окна здания.

Полицейские, которые находились в помещении управления, услышали звук, похожий на взрыв петарды. Когда они вышли на улицу, обнаружили воронку от взрыва и три поврежденных окна.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, которые тщательно осматривают территорию и изымают остатки взрывного устройства для проведения исследования. Кроме того, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания, а также на близлежащих сооружениях.

Усилия полиции направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также установление мотивов его совершения.

"После проведения доследственной проверки следователи окончательно определятся с правовой квалификацией данного события. На этот момент его квалифицируют как хулиганство", - отметили в полиции.

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