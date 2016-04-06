В Киеве с территории райуправления полиции угнали два автомобиля

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, по данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

«Кроме того, к указанному уголовному производству приобщены материалы расследования, начатого органами Нацполиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)», - говорится в сообщении.

Указанные уголовные производстве объединены в одно и направлены для дальнейшего расследования в следственное управление столичной прокуратуры.

Читайте такжеВ Славянске задержали полицейского, продававшего наркотики у себя дома