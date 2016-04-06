В Киеве с территории райуправления полиции угнали два автомобиля
14:41, 06 апреля 2016Общество
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Столичная прокуратура начала уголовное производство в отношении сотрудников Шевченковского управления полиции Киева, по вине которых неизвестным лицам удалось украсть с территории райуправления полиции два автомобиля, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве.
В Киеве от райотдела полиции угнали два автомобиля, бывшие вещдоками / Иллюстрация УНИАН
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, по данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
«Кроме того, к указанному уголовному производству приобщены материалы расследования, начатого органами Нацполиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)», - говорится в сообщении.
Указанные уголовные производстве объединены в одно и направлены для дальнейшего расследования в следственное управление столичной прокуратуры.
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