В России разблокировали сайт "Крым.Реалии"

"Они вчера выполнили наши требования и удалили противоправный материал. Заблокировать сайт мы можем только по требованию генпрокурора и его заместителя, пока просьб не было", —пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, сообщает РИА Новости.

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Напомним, 12 мая сайт проекта Крым. Реалии, который является филиалом украинского подразделения "Радио Свобода", начали блокировать в России.

"Крым.Реалии" — проект "Радио Свобода", он начал работу в марте 2014 года. Редакция расположена в Киеве.