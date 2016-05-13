Российские комментаторы исказили смысл песни Джамалы на Евровидении-2016 (видео)

Российские комментаторы считают, что песня не имеет драматичного исторического подтекста: по их словам, Джамала поет о людях, покидающих родину в поисках лучшей жизни.

Как известно, песня Джамалы "1944" посвящена депортации крымских татар.

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"В Европе ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Эта проблема, которая перешла из века XX в наш XXI век", - заявил российский комментатор.

Напомним, 12 мая в Швеции прошел второй полуфинал Евровидения-2016. По прогнозам букмекеров, Джамала оказалась на четвертом месте среди претендентов на победу в песенном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, по итогам двух полуфиналов, в финале конкурса выступят представители следующих стран: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр, Мальта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.