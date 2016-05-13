Евровидение-2016: Букмекеры дали прогноз после второго полуфинала конкурса (фото, видео)
12 мая в Швеции прошел второй полуфинал Евровидения-2016. По прогнозам букмекеров, Джамала оказалась на четвертом месте среди претендентов на победу в песенном конкурсе.
Об этом свидетельствуют данные букмекерской конторы William Hill.
Так, букмекеры считают наиболее вероятной победу представителя РФ Сергея Лазарева с коэффициентом – 1.61.
На втором месте, по мнению букмекеров, оказалась представительница Австралии Дами Им с коэффициентом 5.
Представитель Франции Амир Хаддад с коэффициентом 8 замыкает тройку лидеров.
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Украинская певица Джамала с коэффициентом 9 оказалась на четвертом месте.
Стоит отметить, что чем ниже коэффициент, тем выше вероятность победы.
Напомним, что Джамала в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, по ставкам букмекеров накануне второго полуфинала, находилась в числе основных претендентов на победу.
Так, Джамала была на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Больше всего шансов на победу, как заявляли букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии.
Как сообщал УНИАН, по итогам двух полуфиналов, в финале конкурса выступят представители следующих стран: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр, Мальта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.