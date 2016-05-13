Джамала прошла в финал Евровидения-2016: итоги второго полуфинала

По итогам голосования зрителей, в финал международного песенного конкурса прошли: Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

Представительница Украины, крымско-татарская певица Джамала исполнила песню "1944", посвященную депортации крымских татар.

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Финал конкурса, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса, состоится в эту субботу, 14 мая.

Всего в конкурсе принимают участие 42 страны: 18 - в первом полуфинале, и еще 18 – во втором. Из них по 10 уже прошли в финал. Также, в финал автоматически попадают представители 6 стран-основателей конкурса: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, а также страна, принимающая в этом году конкурс – Швеция. Всего в финале выступят 26 конкурсантов.

Таким образом, по итогам двух полуфиналов, в финале конкурса выступят представители следующих стран: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр, Мальта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

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Напомним, что Джамала в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов, по последним ставкам букмекеров, находится в числе основных претендентов на победу.

Так, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Больше всего шансов на победу, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии.