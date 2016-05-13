Джамала прошла в финал Евровидения-2016: итоги второго полуфинала

00:04, 13 мая 2016
Общество
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В столице Швеции Стокгольме завершился второй полуфинал Евровидения, по результатам которого еще 10 стран получили путевки в финал песенного конкурса.

фото: Andres Putting (EBU)

По итогам голосования зрителей, в финал международного песенного конкурса прошли: Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

Представительница Украины, крымско-татарская певица Джамала исполнила песню "1944", посвященную депортации крымских татар.

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Финал конкурса, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса, состоится в эту субботу, 14 мая.

фото: Andres Putting (EBU)

Всего в конкурсе принимают участие 42 страны: 18 - в первом полуфинале, и еще 18 – во втором. Из них по 10 уже прошли в финал. Также, в финал автоматически попадают представители 6 стран-основателей конкурса: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, а также страна, принимающая в этом году конкурс – Швеция. Всего в финале выступят 26 конкурсантов.

Таким образом, по итогам двух полуфиналов, в финале конкурса выступят представители следующих стран: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр, Мальта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

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фото: Andres Putting (EBU)

Напомним, что Джамала в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов, по последним ставкам букмекеров, находится в числе основных претендентов на победу.

Так, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Больше всего шансов на победу, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии.

Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов /  © facebook.com/jamalaoffici
Выступление Джамалы
Выступление Джамалы /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
пресс-конференция Джамалы после второго полуфинала
пресс-конференция Джамалы после второго полуфинала /  © Andres Putting (EBU)
Пресс-конференция победителей второго получинала
Пресс-конференция победителей второго получинала /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгия
Laura Tesoro, Бельгия /  © Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгия
Laura Tesoro, Бельгия /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словения
ManuElla, Словения /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словения
ManuElla, Словения /  © Andres Putting (EBU)
Poli Genova, Болгария
Poli Genova, Болгария /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Дания, Lighthouse X
Дания, Lighthouse X /  © Andres Putting (EBU)
Норвегия, Agnete
Норвегия, Agnete /  © Andres Putting (EBU)
Литва, Donny Montell
Литва, Donny Montell /  © Thomas Hanses (EBU)
Албания, Eneda Tarifa
Албания, Eneda Tarifa /  © Andres Putting (EBU)
Грузия, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz
Грузия, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Македония, Kaliopi
Македония, Kaliopi /  © Thomas Hanses (EBU)
Ирландия, Nicky Byrne
Ирландия, Nicky Byrne /  © Thomas Hanses (EBU)
Сербия, Sanja Vučić
Сербия, Sanja Vučić /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
IVAN, Беларусь
IVAN, Беларусь /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Израиль, Hovi Star
Израиль, Hovi Star /  © Thomas Hanses (EBU)
Швейцария, Rykka
Швейцария, Rykka /  © Thomas Hanses (EBU)
Польша, Michał Szpak
Польша, Michał Szpak /  © Thomas Hanses (EBU)
Открытие второго полуфинала, выступление ведущих
Открытие второго полуфинала, выступление ведущих /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Победители второго полуфинала
Победители второго полуфинала /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Пресс-конференция победителей второго получинала
Пресс-конференция победителей второго получинала /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)

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