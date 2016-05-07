Ивано-Франковск празднует 354-летия города

Как передает корреспондент УНИАН, началось празднование возложением цветов к памятнику Ивану Франко, после чего несколько сотен франковцев в вышиванках шествием под звуки оркестров прошлись по улицам от площади Франко до городской Ратуши, где состоялось официальное открытие празднования Дня города.

Читайте такжеЛьвов празднует 760-летие города (фото, видео)

С балкона городской Ратуши владыки традиционных христианских церквей помолились за «благословение для города и его жителей».

После молитвы священнослужители подарили городскому голове Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву грамоту-благословение и освященную икону Божьей Матери.

Мэр поблагодарил всех гостей, прибывших на празднование Дня города, жителей и иностранные делегации. По его словам, «Ивано-Франковск - европейский город». «Шаг за шагом наш город становится более упорядоченным, - подчеркнул мэр. - Но нам нужно работать, и тогда придут инвестиции. Ивано-Франковск является городом для комфортной жизни».

Также все присутствующие почтили минутой молчания погибших героев.

В течение дня запланирован ряд фестивалей, выставок, встреч, концертов на площадях города.