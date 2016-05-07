Спасатели переходят на усиленный режим работы до окончания майских праздников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В территориальных гарнизонах будут круглосуточно дежурить оперативные группы для обеспечения пожарной и техногенной безопасности. В частности, согласно сообщению, «на страже пожарной безопасности в течение праздничных и выходных дней находятся около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники ГСЧС Украины».

Как отметили в пресс-службе, усиленная готовность сил и средств ГСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации в период празднования майских праздников объясняется тем, что они связаны с массовым пребыванием людей на открытых территориях и возле водоемов.

Именно поэтому Служба спасения обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха.