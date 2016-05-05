Аваков не исключает провокаций 9 мая, однако уверяет - у правоохранителей все под контролем
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает совершения провокаций 9 мая, но уверяет, что правоохранители готовы обеспечить правопорядок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в комментарии журналистам после вручения наград военнослужащим Национальной гвардии Украины в учебном центре НГУ в селе Старое Киевской области.
"Страна у нас большая, много населения в ней и много дураков. Поэтому всевозможные провокации возможно будут, но я на сегодняшний день не вижу никаких оснований, чтобы мы где-то потеряли контроль", - сказал Аваков.
Читайте такжеБойцы "Альфы" начали патрулировать Одессу (фоторепортаж)
Он также отметил, что руководство МВД сегодня и завтра еще раз проведет селекторные совещания с различными правоохранительными структурами по охране правопорядка.
"Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы праздники не прошли спокойно", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, подразделения МВД, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС будут работать в усиленном режиме как минимум до 10 мая на территории всей Украины.