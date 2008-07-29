Судья требует от милиции вернуть ей "чёрного трансплантолога"

Вчерашнее задержание подозреваемого в незаконной трансплантации израильского хирурга Михаила ЗИСА было безосновательным, считает судья Ворошиловского районного суда Донецка Ирина БУХТИЯРОВА, в производстве которой сейчас находится дело ЗИСА.

«Мне, честно говоря, удивительно очень, на каком основании они его задержали вчера», - сказала судья в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя тот факт, что вчера после очередного заседания суда и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ взял под стражу М.ЗИСА и увез его в СИЗО.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, хирург был задержан им на основании решения Ворошиловского районного суда Донецка от 30 октября 2007 года, которым предписывалось экстрадировать М.ЗИСА в Молдову.

«Да, 30 октября 2007 года было решение суда о задержании Михаила ЗИСА на 30 дней для экстрадиции, - объяснила И.БУХТИЯРОВА, - Но, согласно статьи 18 Европейской Конвенции о выдаче правонарушителей (от 13.12.1957 года), в любом случае, независимо от причины невыдачи, объективной или субъективной, если в течение 30 дней правонарушитель не выдан, он должен быть освобожден».

Судья уточнила, что статья 19 этой Конвенции предусматривает, что государство может отсрочить, приостановить выдачу правонарушителя. «Но постановления этого нет, и никто в прокуратуре не знает, что было решение о приостановлении, об отсрочке», - отметила И.БУХТИЯРОВА. Она подчеркнула, что «никакого решения о приостановлении выдачи в деле у меня нет, и думаю, что его нет вообще».

Поэтому, «поскольку истек 30-дневный срок после решения суда 30 октября 2007 года об экстрадиции, силу оно потеряло», акцентировала И.БУХТИЯРОВА. Поэтому утратившее силу решение суда от 30 октября не могло быть по закону поводом для задержания вчера М.ЗИСА, заверила судья.

Более того, она сказала, что раз дело уже рассматривается в суде Украины, ни о какой выдаче нарушителя Молдове нельзя говорить.

«Если бы я дело направила на доследование, и оно бы сейчас доследовалось, на этой стадии – выдавайте, что хотите с ним делайте. Но уже идет судебный процесс, и ни о какой экстрадиции не может быть и речи в настоящее время», - заявила И.БУХТИЯРОВА. Она также сообщила, что на завтра у нее назначено очередное слушание дела М.ЗИСА, и «официально меня никто не уведомлял» о задержании подозреваемого и о том, где он находится. Если завтра М.ЗИС не явится на заседание суда, И.БУХТИЯРОВА будет это расценивать «как препятствование моей судебной деятельности».

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