Львовский облсовет обвиняет Кабмин

Последствия стихийного бедствия, которое произошло 24-27 июля и привело к многомиллионным убыткам как экономики Львовской области, так и тысячи частных хозяйств края, могли бы быть намного меньше, если бы органы исполнительной власти и Кабинет министров Украины должным образом отнеслись к проблеме защиты населенных пунктов от наводнений и паводков, других природных бедствий.

Об этом говорится в Обращении президиума Львовского областного совета к Кабинету министров Украины и Львовской областной государственной администрации относительно разработки государственной и областной Программ противопаводковых мер, принятом президиумом Львовского облсовета 28 июля. Текст обращения есть в распоряжении УНИАН.

В обращении говорится, что “вот уже почти год Кабмин Украины не может "согласовать" Региональной программы противопаводковых мер по защите населенных пунктов и территорий горных районов Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей на 2008-2012 годы”.

По данным облсовета, “этот документ прошел все необходимые согласования на уровне органов местного самоуправления и исполнительной власти трех областей и, к сожалению, с декабря 2007 года "застрял" во властных столичных правительственных кабинетах”.

Президиум облсовета отмечает, что еще в 2006 году региональными подразделениями Государственного комитета Украины по водному хозяйству был разработан уникальный проект "Создания емкостей для аккумуляции паводковой воды в заводи р. Днестр". Его реализация позволила бы аккумулировать до 170 млн. куб. м паводковых вод и снизить уровень паводковой волны в бассейне Днестра до 2-3 м. Ориентировочная общая стоимость этого проекта - 80 млн. грн. А это в десятки раз меньше ущерба, причиненного ударом стихии западным областям 24-27 июля с.г., подчеркивается в обращении.

В связи с этим Президиум Львовского областного совета обращается к Кабинету министров Украины с просьбой срочно рассмотреть и принять вышеупомянутые противопаводковые программы.

Также авторы обращения поручили Львовской облгосадминистрации провести комплексную инвентаризацию территорий, которые попадают под возможное влияние наводнений и паводков, и подать на рассмотрение областного совета соответствующую программу мер по обеспечению их безопасности.