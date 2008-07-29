Милиция обещает: на День Независимости все будет «интересно и безопасно»

Во время празднования 17-й годовщины Дня Независимости Украины более 80 тыс. милиционеров будут принимать участие в охране общественного порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ.

«Больше 80 тыс. человек будут принимать участие в охране общественного порядка», - сказал М.КЛЮЕВ, отметив, что это более 50% личного состава. Он добавил, что празднование Дня Независимости будет проходить во всех городах Украины.

Как отметил М.КЛЮЕВ, МВС имеет типовые планы охраны общественного порядка в такие праздники, и предположил, что все должно пройти спокойно, так как этот праздник консолидирует все политические силы.

Также он отметил, что никаких особых отличий в охране общественного порядка в Киеве в связи с проведением военного парада не будет. В частности, подразделение ГАИ организует сопровождение военной техники к центру города.

«Все будет интересно людям, все будет безопасно», - пообещал М.КЛЮЕВ.