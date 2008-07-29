Членство в НАТО помогло бы эффективно ликвидировать последствия паводка?

Причиной экологического стихийного бедствия на Западной Украине является халатность, коррупция и несоблюдение законов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил директор Фонда «Демократические инициативы» Илько КУЧЕРИВ во время пресс-конференции «Безопасность Украины – вероятные угрозы».

Абстрагируясь от непосредственных природно-экологических факторов наводнения, эксперт заметил, что в Украине очень низкий уровень правового сознания, коррумпированность, нарушение требований хозяйственной деятельности и разворовывание средств, которые выделяются на экологическую безопасность и предотвращение стихийных бедствий.

«Если бы Украина соответствовала стандартам Евросоюза и НАТО, то такой масштабной экологической катастрофы не произошло бы. Также в рамках членства в Альянсе можно было бы эффективнее, с использованием ведущего международного опыта, ликвидировать последствия наводнения», - заметил И.КУЧЕРИВ.