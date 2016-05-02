Бойко и Новинский не смогли выйти из аэропорта Одессы, улетели обратно в Киев

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его данным, из международного аэропорта "Одесса" вылетели Юрий Бойко, Вадим Новинский и Евгений Бакулин.

"Бойко, Новинский и Бакулин вылетели вон из Одессы. Адептам "русского мира", которые лично ответственны за трагедию 2 мая 2014, не место в патриотической Одессе", - написал Шкиряк.

Он выразил благодарность украинским патриотам за выдержку, понимание, соблюдение правопорядка и сотрудничество с правоохранительными органами.

Начальник регионального главка Национальной полиции Гиорги Лорткипанидзе в Facebook написал, что "переговоры прошли успешно, депутаты приняли решение покинуть Одессу".

Народный депутат Сергей Высоций ("Народный фронт"), находящийся в Одессе, заявил, что одесские патриоты в составе организаций "Свободные люди", "Автомайдан", "Правый Сектор", "ДІЯ" и "Самооборона Майдана Одессы" не пустили в Одессу ряд депутатов от "Оппозиционного блока".

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"Программа регионалов была проста - они хотели пройти на Куликово поле вместе с родственниками погибших и устроить обличающий Украину митинг, превратить поминки в политический перформанс. Именно под прилет этих людей несколько раз меняли график панихиды, раздергивая родственников погибших", - отметил Высоцкий.

По его мнению, сейчас Россия предпринимает попытки "замаскированной, тайной реокупации Украины, заехать в Одессу, воспользовавшись траурной датой, пытался не Бойко, а русский мир".

"Тот самый русский мир, который погубил несчастных в Доме профсоюзов", - акцентировал Высоцкий.

По его данным, прибывшие в Одессу вышеназванные депутаты планировали после выступления на Куликовом поле праздновать день рождения депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Кивалова – "вот вся цена их трауру".

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту "Одесса" проукраинские активисты заблокировали прибывших в город депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Одесский "Правый сектор" заявил, что появление на Куликовом поле депутатов от «Оппозиционного блока» будет расцениваться «исключительно как провокация». По данным «Правого сектора», на Куликовом поле должна состояться пиар-акция представителей «Оппозиционного блока».