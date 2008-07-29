Киевские транспортники отказались от идеи кондиционеров в автобусах

Киевские транспортники отказались от идеи оснастить кондиционерами салоны автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает «Газета по-киевски».

В интервью газете, главный инженер коммунального предприятия «Киевпасстранс» Юрий БОМБАРДЕРОВ рассказал, что установку кондиционеров в коммунальных автобусах и троллейбусах сочли нецелесообразной. По его словам, смонтировали систему кондиционирования только в одном автобусе ради эксперимента, и пришли к выводу в его неэффективности.

«От кондиционера нет эффекта, поскольку двери открываются каждые несколько минут и идет постоянный приток теплого воздуха. Даже если их установить, прохладнее не станет», – уверяет Ю.БОМБАРДЕРОВ.

При этом он подчеркнул, что во всех троллейбусах и автобусах есть система вентиляции, которую водители просто забывают включать.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС сообщил журналистам, что столичные власти планируют оснастить весь городской транспорт кондиционерами.

«Принято решение оснастить весь городской транспорт, который закуплен Киевом, кондиционерами. Также дано распоряжение, чтобы все автобусы и троллейбусы, которые будут закупаться, были сразу оборудованы кондиционерами», - сказал Д.БАСС.

При этом Д.БАСС отметил, что это не очень дорогой проект, который обойдется Киеву в сумму порядка 10 млн. долларов. За эти деньги планировалось дооборудовать кондиционерами большую часть, около 80%, городского пассажирского транспорта, т.е тот транспорт, где это возможно технически.