Подросток размещал порнографию в локальной компьютерной сети

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, распространявшего в локальной компьютерной сети видеофайлы, которые содержали информацию порнографического характера и информацию, пропагандирующую жестокость и насилие.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Как говорится в сообщении, об обнаруженных в локальной компьютерной сети одного из провайдеров Феодосии видеофайлах в милицию сообщил местный житель. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили, что несовершеннолетний парень на своем персональном компьютере разместил более 10 видеофайлов, которые были доступны для просмотра пользователям сети.

«У подростка был обнаружен и изъят жесткий диск с видеофайлами, которые он распространял в сети. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятая видеопродукция запрещена к распространению», - отметили в милиции.

В настоящее время в отношении феодосийца, не достигшего 18-летнего возраста, возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 300 часть 2-я (распространение несовершеннолетним видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) и 301 часть 2-я (распространение несовершеннолетним порнографической видеопродукции). Санкция этих статей предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы с конфискацией видеопродукции, добавили в милиции Крыма.