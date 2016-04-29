Савченко в документах на экстрадицию не называет себя осужденной, но выплатить штраф готова - адвокат

Об этом ее адвокат Николай Полозов сообщил в эфире канала "112 Украина", отвечая на вопрос, какие документы сегодня заполнила Савченко.

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"Это ряд документов, необходимых для выполнения условий Конвенции 1983 года. Первое - это заявление о передаче в Украину, второе - это заявление о том, что штраф, который назначен Надежде как гражданский иск, будет выплачен", - сказал он и отметил, что это также "заявление-анкета".

Вместе с тем, по словам Полозова, часть предложенных формулировок в документах была изменена.

"Нигде Надежда не называет себя осужденной", - отметил адвокат.

В части анкеты, где указана цель приезда в Россию, летчица указала, что ее привезли насильно.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко документы на экстрадицию.