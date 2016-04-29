В Запорожье - нападение на банк, при преследовании преступников ранены двое полицейских

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления полиции в Запорожской области, информация о нападении на отделение банка, расположенное по улице Чаривной в Шевченковском районе, в милицию поступила сегодня в 15:55.

«Согласно полученной информации, двое неизвестных в темной одежде и масках ворвались в помещение банка и, угрожая его сотрудникам оружием, похитили деньги, которые были в отделении, после чего попытались скрыться», - сообщили в полиции.

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По словам собеседника УНИАН, сообщение о преступлении получили сотрудники патрульной полиции, которые находились неподалеку, и начали преследование злоумышленников.

«Во время преследования злоумышленники открыли стрельбу по полицейским и бросил гранату. В результате двое сотрудников полиции получили легкие ранения», - сообщили в ГУ НП в Запорожской области.

Мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию продолжаются.