Нацсовет разрешил трансляцию двух польских телеканалов
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе очередного заседания принял решение разрешить в Украине трансляцию польских телеканалов Kino Polska Muzyka International и Kino Polska International.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Перечень иностранных программ пополнился двумя польскими телеканалами», - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы регулятора, общий объем вещания телеканалов – по 23 часа в сутки, при этом реклама не транслируется. Вещание телеканалов – на польском языке.
«В программах отсутствуют передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмы, демонстрация которых запрещена на территории Украины», - добавила пресс-служба.
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Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Нацсовет по телерадиовещанию обратился к польскому регулятору - Крайовой Раде по вопросам радиовещания и телевидения Польши с просьбой способствовать увеличению количества польских телеканалов, которые транслируются в Украине.
Ранее украинские провайдеры неоднократно обращались в Нацсовет, выражая свою заинтересованность в ретрансляции польских телеканалов.
На сегодня в Украине разрешены к показу четыре таких канала - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia и ТVP Кultura.