Нацсовет хочет увеличения польского телевещания в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

«Национальный совет направил председателю Крайовой Рады по вопросам радиовещания и телевидения Республики Польша господину Яну Двораку письмо с просьбой содействовать увеличению вещания на территории Украины польских каналов», - говорится в сообщении.

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Украинский регулятор, в свою очередь, пообещал максимально быстро решать все процедурные вопросы для предоставления возможности большему количеству польских телеканалов вещать на территории нашего государства.

Согласно данным пресс-службы, украинские провайдеры неоднократно обращались в Нацсовет, выражая свою заинтересованность в ретрансляции польских телеканалов. На сегодня в Украине разрешены к показу четыре такие канала - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia и ТVP Кultura.

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